Ревматолог рассказал о смертельной опасности артрита

Врач-реаниматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев в беседе с «Федеральным агентством новостей» в понедельник, 12 октября, рассказал о смертельной опасности артрита для молодых людей.

По данным ВОЗ, каждый десятый житель планеты страдает артритом. По словам специалиста, ряд заболеваний этой группы поражают пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. Остеоартрит поражает преимущественно людей старшего возраста, начиная примерно с 45−50 лет. Основной причиной развития этого заболевания является регулярный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов, которые зачастую принимаются без назначения врача, пишет «Ридус».

Каратеев отметил, что ревматоидный артрит или псориатический артрит суммарно поражают порядка 1–1,5% от общего количества населения. Эксперт уточнил, что это очень тяжелые болезни, которые могут быстро прогрессировать, отмечает телеканал «360».

По его словам, эта болезнь поражает сразу несколько суставов, в результате чего они разрушаются и деформируются. Если пациент с этим диагнозом не получает лечения, то наступает инвалидность в течение нескольких лет. Сама болезнь сопровождается активным воспалительным процессом, что приводит к обострению сахарного диабета или атеросклероза. В этой связи у пациента повышается риск ранней смерти по причине инфаркта и инсульта.

В сентябре член президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова рассказала «Известиям», что больные ревматическими заболеваниями остались без трех важных лекарств.