Экс-вратарь сборной Франции госпитализирован после остановки сердца

Бывший голкипер сборной Франции по футболу Бруно Мартини госпитализирован из-за остановки сердца и дыхания, сообщил в понедельник, 12 октября, портал Eurosport.

Уточняется, что Мартини обнаружили утром на автостоянке тренировочного центра футбольного клуба «Монпелье» — 58-летний экс-вратарь является замруководителя этого учреждения.

Специалиста реанимировали на месте, а затем госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет «Спорт-Экспресс». Он проходит интенсивную терапию.

Бруно Мартини был участником чемпионатов Европы 1992 и 1996 годов. Входил в состав французской сборной по футболу в период с 1987 по 1996 год. Завершил спортивную карьеру в 1999-м в составе «Монпелье», за который сыграл четыре сезона.