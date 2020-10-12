Мэр Кисловодска объяснил перепалку с губернатором Ставрополья

Мэр Кисловодска Александр Курбатова объяснил тон совещания, которое провел губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом 12 октября сообщает РБК.

По словам Курбатова, сказанное Владимировым объясняется «эмоциональной рабочей обстановкой». Он напомнил, что чиновники отвечают за реализацию нацпроектов.

«Люди работают на пределе, и надо выполнять задачи. А Владимир Владимирович отвечает за миллион вопросов в крае. Это рабочая ситуация, я думаю, у всех такое бывает», — сказал чиновник.

Видеозапись с отрывком совещания главы региона с главами муниципалитетов «Блокнот» опубликовал 11 октября. Разговор зашел о проектировании ранее разбитой дороги к одной из школ города.

Подчиненные Курбатова начали подсказывать ему информацию, на что губернатор отреагировал эмоционально, так как ему не понравилась эта ситуация.

«Что, в театральной яме там сидите, что ли, все? Садитесь и вместо него отвечайте, будьте главой тогда. Александр Вячеславович (Курбатов), а ты либо глава, либо не глава тогда <...> задолбали», — сказал он.