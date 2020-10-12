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Мэр Кисловодска объяснил перепалку с губернатором Ставрополья

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Мэр Кисловодска Александр Курбатова объяснил тон совещания, которое провел губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом 12 октября сообщает РБК.

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По словам Курбатова, сказанное Владимировым объясняется «эмоциональной рабочей обстановкой». Он напомнил, что чиновники отвечают за реализацию нацпроектов.

«Люди работают на пределе, и надо выполнять задачи. А Владимир Владимирович отвечает за миллион вопросов в крае. Это рабочая ситуация, я думаю, у всех такое бывает», — сказал чиновник.

Видеозапись с отрывком совещания главы региона с главами муниципалитетов «Блокнот» опубликовал 11 октября. Разговор зашел о проектировании ранее разбитой дороги к одной из школ города.

Подчиненные Курбатова начали подсказывать ему информацию, на что губернатор отреагировал эмоционально, так как ему не понравилась эта ситуация.

«Что, в театральной яме там сидите, что ли, все? Садитесь и вместо него отвечайте, будьте главой тогда. Александр Вячеславович (Курбатов), а ты либо глава, либо не глава тогда <...> задолбали», — сказал он.

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