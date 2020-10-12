Молодой человек открыл огонь по людям под Нижним Новгородом

Полиция Нижегородской области разыскивает молодого человека, устроившего стрельбу в посёлке Большеорловское. Предварительно, стрелять в пассажиров на остановке начал 18-летний парень. Три человека погибли, ещё трое получили ранения. По данным Минздрава области двое пострадавших в крайне тяжёлом состоянии, один в тяжёлом. Все раненые находятся в Борской центральной районной больнице. Объявлен план «Перехват», все выезды и въезды оцеплены полицией. Следственный комитет возбудил уголовное дело.