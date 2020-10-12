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Подозреваемый в убийствах под Нижним Новгородом владел оружием законно

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Мужчина, застреливший трех человек в Нижегородской области, владел огнестрельным оружием на законных основаниях. Об этом 12 октября сообщили в Росгвардии.

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«Согласно базе данных Росгвардии, подозреваемый является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Днем в понедельник в городе Бор местный житель открыл стрельбу по людям. Источник рассказал «Известиям», что он поссорился с пожилой женщиной и в ходе конфликта выстрелил в нее во дворе дома. Затем он убил соседа, вышедшего на крики.

После этого мужчина открыл огонь по стоящим на остановке людям и расстрелял рейсовый автобус, проезжавший мимо.

В результате стрельбы погибли три человека, еще трое, включая пожилую женщину, получили ранения. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело, полицейские ищут скрывшегося подозреваемого.

Губернатор региона Глеб Никитин поручил помочь пострадавшим и семьям погибших.

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