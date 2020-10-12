Правительство России разрешило экспорт на Украину ряда нефтепродуктов

Правительство России разрешило экспорт на Украину смазочных масел и битума по специальным разрешениям Минэкономразвития РФ. Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном 12 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ дополняет приложение к постановлению правительства России от 29 декабря 2018 года, где содержится перечень товаров вывоз которых на территорию Украины осуществляется на основании разрешений, выдаваемых министерством экономического развития РФ.

«Дополнить позициями следующего содержания: битум нефтяной; прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород; смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол», — говорится в документе.

Также документ выводит эти позиции из-под безусловного запрета на вывоз из России на Украину.

Ранее в мае сообщалось, что по итогам 2020 года выручка России от экспорта нефти и нефтепродуктов в случае негативного развития событий может упасть на 50–60% по сравнению с 2019 годом.