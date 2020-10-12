Дело возбудили после массового отравления детей в школе Мончегорска

СУ СКР по Мурманской области возбудило уголовное дело в связи с массовым заболеванием детей в школе Мончегорска. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Инцидент произошел в сентябре. Норовирусной инфекцией заразилось по меньшей мере 53 человека. Экспертиза подтвердила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в школе. Следователи проводят дополнительные проверки, которые позволят собрать доказательства, пишет ИА FlashNord.

В Великих Луках 5 октября во время торжественной линейки 13 учеников средних и старших классов почувствовали себя плохо и были госпитализированы. На следующий день госпитализировали еще одного ученика. Предварительный диагноз — отравление неизвестным веществом.