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Лифт на променаде в Светлогорске достроят до конца 2020 года

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В Светлогорске Калининградской области продолжается оборудование лифтового подъема на променаде. Сейчас лифт начали стеклить. Специалисты занимаются перекрытием моста, соединяющего лифтовой подъемник и берег.

Как рассказал «Калининград.Ru» гендиректор компании «СЛК-Инвест» Александр Башин, остается смонтировать крышу, благоустроить территорию и провести отделочные работы.

Завершить процесс до Нового года строителям не позволил технологический процесс. Для того чтобы смонтировать лифт, необходимо было сделать подконструкции. Сейчас темпы работ ускоряются.

Агентство уточняет, что компания «СЛК-Инвест» получила разрешение на строительство лифта в районе театра эстрады в 2018 году. Строительство спуска для маломобильных граждан началось лишь в феврале 2019 года из-за того, что процесс с оформлением земли затянулся.

Высота подъемника между нижним и верхним уровнем — 37,2 м. Длина пешеходного моста — 36 м. На площадке будут две панорамные кабины. Грузоподъемность каждой составит 1,6 тыс. кг.

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