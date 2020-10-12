Астрономы впервые увидели поглощение звезды черной дырой

Астрономам впервые удалось наблюдать процесс поглощения звезды черной дырой. Результаты исследования опубликованы 12 октября в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Как пишет «РИА Новости», сделать открытие удалось, так как его зафиксировали почти сразу после распада звезды на части. Ученые заметили вспышку с помощью нескольких телескопов и в течение полугода наблюдали, как менялась ее яркость — сначала увеличивалась, а потом угасала.

Благодаря такой вспышке ученые могут обнаружить черные дыры в центре далеких галактик. Но, как отмечается в статье, такие события уникальны. Они происходят крайне редко и их трудно наблюдать из-за пыли и мусора, которые закрывают вспышку.

Недавнее событие стало ближайшим процессом разрыва звезды которое когда-либо наблюдали ученые.

«Идея черной дыры, засасывающей расположенную поблизости звезду, звучит как научная фантастика. Но именно это и происходит во время приливного разрушения», — отмечает один из авторов исследования Томас Веверс из Института астрономии Кембриджского университета.

Авторы исследования надеются, что благодаря этому событию в будущем можно будет интерпретировать другие результаты наблюдений.

Ранее, 6 октября, стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике-2020. Ими стали Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез, получив награду за открытия, связанные с одним из самых экзотических явлений во Вселенной — черной дырой. Пенроуз показал, что общая теория относительности приводит к образованию черных дыр.