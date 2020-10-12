Школа в Рязани получила 197 тыс. рублей на развитие добровольчества

В Рязани школа №71 выиграла грант на 197 тыс. рублей на развитие добровольческого проекта. Учебное заведение стало победителем Всероссийского конкурса волонтерских проектов «Добро не уходит н каникулы-2020».

Ученики выступили с проектом, который проходил в форме фестиваля национальных культур «В слове МЫ — сто тысяч Я!». Классы готовили свои рассказы о народах разных национальностей, проживающих на территории России.

Фестиваль прошел с 2 по 9 октября. В его рамках организовали выставку рисунков, танцевальный мастер-класс, урок по изготовлению рязанского оберега из глины «Котейка», по росписи Семеновской матрешки и изготовлению куклы из ткани «Северная берегиня». Завершился фестиваль большим концертом.

Как рассказали его участники РИА «7 новостей», в школе учатся ребята разных национальностей. На заключительном концерте они пели и читали стихи на родном языке, исполняли народные танцы и показывали национальные костюмы.