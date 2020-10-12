Более 40 дорог отремонтируют в Оренбурге в 2021 году

В Оренбурге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 41 дорогу. Источники финансирования определят после формирования проекта бюджета города.

В предварительный список для ремонта внесены участки улиц Володарского, Комсомольской, Постникова, а также Паркового проспект. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». Кроме того, планируется завершение реконструкции путепровода через железнодорожные пути по улице Конституции СССР.

Также рабочие отремонтируют деформационные швы на мосту через реку Сакмара в конце проспекта Братьев Коростелевых. В планах значится и покраска пешеходного моста через реку Урал.

Ранее сообщалось, что в Липецке объявили тендеры на дорожные работы, которые необходимо провести до конца 2020 года. Общая стоимость работ составляет около 170 млн рублей.