Порядка 170 млн рублей потратят на дороги Липецка до конца года

В Липецке объявлены тендеры на дорожные работы, которые необходимо провести до конца этого года. На них потратят около 170 млн рублей.

Ремонт дорог на проезде Строителей и на улице Циолковского оценивается в 28,909 млн рублей. Работы на улицах Металлургов, Терешковой и Берзина обойдутся в 141,366 млн рублей, пишет GOROD48.

Аукционы по выбору подрядных организаций запланированы на эту неделю. Работы на всех участках должны начаться одновременно, со дня подписания контрактов. Ремонт необходимо завершить до 30 ноября.

В конце сентября сообщалось, что Липецкой области выделили дополнительный транш в 535 млн рублей на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из этой суммы 200 млн пойдут на Восточный обход промышленной зоны Липецка.