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Магазины и кафе Орла проверяют на предмет соблюдения санитарных норм

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В Орле проводятся проверки предприятий общепита и торговли на предмет соблюдения сотрудниками санитарно-эпидемиологических норм. За минувшую неделю специалисты регионального Роспотребнадзора проверили 107 объектов. Из них лишь 4 — предприятия общественного питания. Остальные торговые сети и магазины.

В 19 организациях торговли продовольствием и на одном предприятии общественного питания выявили нарушения санитарного законодательства. Протоколы составлены, в том числе за отсутствие обеззараживания воздуха, несоблюдение кратности проведения обработки и дезинфекции помещений, неиспользование персоналом средств индивидуальной защиты, пишет InfoOrel.ru.

С 12 октября в Орловской области снова выставили круглосуточные учетно-заградительные посты. Температуру измеряют на федеральных автомобильных трассах на границе региона, которые проходят через территории Болховского, Ливенского, Мценского, Троснянского, Хотынецкого районов. Также посты заработают на железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске и на автовокзале в областной столице.

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