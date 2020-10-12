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В Ульяновске 99% зданий обеспечили теплом

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В Ульяновске отопление получили 3,2 тыс. жилых многоквартирных домов и 616 зданий социальной сферы. Таким образом, теплом обеспечены 99% зданий города.

Сотрудники управляющих компаний начали отлаживать работу систем центрального отопления. Работники устраняют мелкие неисправности и воздушные пробки. Об этом сообщает 1ul.ru.

Отопление не получили 47 жилых дома. Жильцы решили, что тепло необходимо пустить после 12–14 октября.

В шести внутридомовых сетях выявлены порывы, которые будут устранены в течение суток. Один дом остается без отопления из-за капитального ремонта.

На прошлой неделе сообщалось, что Центр управления городом принял более 1,2 тыс. жалоб по поводу отопления.

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