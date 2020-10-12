Более 60% россиян берут смартфоны в кредит

68% россиян когда-либо брали кредит на электронику. Чаще всего в рассрочку покупают смартфоны (63%), телевизоры (39%), ноутбуки (30%) и персональные компьютеры (20%). Об этом свидетельствуют данные опроса Hi-Tech Mail.ru.

Кредиты на бытовую технику берут 46% россиян. Самыми популярными категориями являются стиральная машина (53%), холодильник (52%), плита (23%) и пылесос (17%).

По словам 22% опрошенных, в настоящее время у них есть кредиты на технику. У 54% один кредит, у 31% — два, у 10% — три.

В задолженности по кредиту на технику признались 7% россиян. При этом сумма задолженности у трети (31%) превышает 25 тыс. рублей.

Россиян также спросили, считают ли они кредит хорошим способом приобрести желаемую технику. Оказалось, что почти половина опрошенных (47%) уверены, что кредиты можно брать только в случае острой необходимости, но лучше обойтись без них. Почти каждый четвертый (23%) также считает, что кредиты — это плохая привычка, однако денег на самостоятельные покупки нет или их не хватает. 17% видят в кредитах только положительные аспекты.

В сентябре из данных опроса ВЦИОМ стало известно, что кредит для покупки дорогостоящей вещи берут 27% россиян. Чаще всего кредиты берут 35–44-летние (31%) и 45–59-летние (33%) граждане.