Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии персонами нон грата
Мир
В НКР заявили о готовности к обмену пленными и телами погибших с Азербайджаном
Мир
ЕС разработал систему движения через границы в условиях пандемии
Мир
Москва и Белград возобновили регулярные рейсы
Общество
Правительство России выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Более 60% россиян берут смартфоны в кредит

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

68% россиян когда-либо брали кредит на электронику. Чаще всего в рассрочку покупают смартфоны (63%), телевизоры (39%), ноутбуки (30%) и персональные компьютеры (20%). Об этом свидетельствуют данные опроса Hi-Tech Mail.ru.

Кредиты на бытовую технику берут 46% россиян. Самыми популярными категориями являются стиральная машина (53%), холодильник (52%), плита (23%) и пылесос (17%).

По словам 22% опрошенных, в настоящее время у них есть кредиты на технику. У 54% один кредит, у 31% — два, у 10% — три.

В задолженности по кредиту на технику признались 7% россиян. При этом сумма задолженности у трети (31%) превышает 25 тыс. рублей.

Россиян также спросили, считают ли они кредит хорошим способом приобрести желаемую технику. Оказалось, что почти половина опрошенных (47%) уверены, что кредиты можно брать только в случае острой необходимости, но лучше обойтись без них. Почти каждый четвертый (23%) также считает, что кредиты — это плохая привычка, однако денег на самостоятельные покупки нет или их не хватает. 17% видят в кредитах только положительные аспекты.

В сентябре из данных опроса ВЦИОМ стало известно, что кредит для покупки дорогостоящей вещи берут 27% россиян. Чаще всего кредиты берут 35–44-летние (31%) и 45–59-летние (33%) граждане.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020