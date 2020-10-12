Оборудование для ранней диагностики туберкулеза у детей появилось в Приморье

В Приморской детской клинической туберкулезной больнице появился современный компьютерный томограф для выявления заболеваний на ранней стадии. Оборудование уже установлено, его стоимость составила 45 млн рублей.

Как рассказала главный внештатный детский фтизиатр Приморья и заместитель главного врача по лечебной части больницы Светлана Осина, томограф поможет добиться точной и ранней диагностики туберкулеза у детей, выявить самые минимальные изменения.

«Детские формы туберкулеза повреждают лимфатические узлы легких, и диагностировать заболевание на ранних стадиях другими методами практически невозможно», — цитирует Осину РИА «Восток-Медиа».

Предполагается, что с помощью оборудования будут обследовать детей от рождения и до 18 лет.

Оснащение медучреждений региона проводится в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2020–2027 годы».