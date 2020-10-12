Водитель и пассажир погибли в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

В Красноярском крае водитель и пассажир погибли в загоревшейся после столкновения с грузовиком машине. Об этом сообщает ГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в воскресенье, 11 октября, на трассе Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, недалеко от поселка Кедровый 55-летний водитель Renault Duster выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате ДТП легковушка загорелась. Водитель и его 49-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 12 октября сообщалось, что шесть пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Астраханской области. Водитель маршрутки не справился с управлением.