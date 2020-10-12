Дело возбудили по факту гибели женщины и двух детей на пожаре в Якутске

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту гибели молодой женщины и двух детей при пожаре в доме на улице Степанова. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - говорится на сайте ведомства.

Пожар произошел утром 12 октября в двухэтажном частном доме. Спасатели вынесли из горящего здания женщину 1998 года рождения и трех детей 2016, 2017 и 2020 годов рождения.

Двое детей и женщина скончались в больнице, не приходя в сознание. Младший ребенок жив, о тяжести его состояния не сообщается.

Назначен ряд экспертиз. Расследование дела продолжается.