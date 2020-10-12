Женщина и двое детей погибли при пожаре в Якутске

Женщина и двое детей, пострадавшие при пожаре в двухэтажном частном доме в Якутске, скончались, не приходя в сознание. Об этом сообщает в понедельник, 12 октября, пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пожарные вынесли из горящего дома на улице Степанова женщину 1998 года рождения и трех детей 2016, 2017 и 2020 годов рождения. Младший ребенок жив, о тяжести его состояния не сообщается.

Площадь пожара составила 45 кв. метров, причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС, с родственниками погибших работают психологи.

В ночь на 8 октября три человека, в том числе ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае.