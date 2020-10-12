Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Леброн Джеймс стал самым ценным игроком финала НБА
Мир
Серия взрывов прогремела в Степанакерте
Общество
На севере Амурской области прошел первый снег
Общество
Депутаты предложили назначить пособие родителям школьников на дистанционке
Общество
Ученые заявили о резком росте активности вулкана Ключевская Сопка на Камчатке

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Якутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина и двое детей, пострадавшие при пожаре в двухэтажном частном доме в Якутске, скончались, не приходя в сознание. Об этом сообщает в понедельник, 12 октября, пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пожарные вынесли из горящего дома на улице Степанова женщину 1998 года рождения и трех детей 2016, 2017 и 2020 годов рождения. Младший ребенок жив, о тяжести его состояния не сообщается.

Площадь пожара составила 45 кв. метров, причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС, с родственниками погибших работают психологи.

В ночь на 8 октября три человека, в том числе ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Алтайском крае.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020