Гинцбург назвал сроки окончания вакцинации добровольцев «Спутником V»

Последние добровольцы из 40 тыс. человек, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины против коронавируса «Спутник V», могут быть привиты к концу января 2021 года. Об этом 12 октября сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Сейчас первые 10 тыс. [добровольцев] получили за месяц. Я думаю, к концу января всех привьем по первому и по второму разу, а потом отсчитайте еще полгода от этого момента, это получается конец июля — начало августа. Закончатся [исследования], и будут результаты, статистически обработанные за полгода», — передает его слова ТАСС.

10 октября Гинцбург сообщил, что отказаться от ношения защитной маски после вакцинации от COVID-19 можно только через 21 день после введения второго компонента препарата и определения уровня антител. Кроме того, нужно убедиться, что пациент находился в опытной группе, а не в группе плацебо, отметил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Препарат был разработан Центром им. Н.Ф. Гамалеи.

Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 9 сентября.

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