Международный форум «Открытые инновации» пройдет в онлайн-формате

Девятый международный форум инновационного развития «Открытые инновации» с 19 по 21 октября полностью пройдет в формате онлайн. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Посетить деловую и выставочную программу форума можно на официальном сайте openinnovations.ru.

Участие в «Открытых инновациях» станет бесплатным для всех желающих. Тем, кто уже оплатил билеты для посещения форума в технопарке «Сколково», будут возвращены потраченные средства, а их регистрации автоматически перейдут в режим онлайн. Как зарубежные, так и российские эксперты будут подключаться к программе удаленно, а модераторы сессий будут работать в студиях.

«Технологически и визуально трансляция сессий деловой программы форума будет похожа скорее на телемост, чем на конференцию в Zoom с большим количеством окошек. Задавать вопросы спикерам можно будет прямо во время выступлений в специальных чатах. Перевод форума в онлайн-формат еще раз подтверждает, что норма нашей жизни действительно изменилась, что все мы уже находимся в «новой цифровой нормальности», — подчеркнула Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум».

Опыт проведения крупных онлайн-мероприятий у организаторов уже есть. В мае технологическая конференция Startup Village Livestream ’20 за два дня только на сайте набрала 185 тыс. просмотров, 107 тыс. из которых — уникальные. Общее же количество просмотров, включая социальные сети, превысило в итоге 1,7 млн.

Среди ключевых спикеров «Открытых инноваций» — вице-президент Google Inc. Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глобальный клинический руководитель AstraZeneca Йохан Векеманс, генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие эксперты.

Традиционная Startup Expo в рамках форума также пройдет онлайн. Механизмы нетворкинга позволят участникам выставки не только продемонстрировать свои технологические разработки, но и прямо на сайте пообщаться с потенциальными клиентами, поставщиками, партнерами из любой точки планеты.

Для участия в форуме «Открытые инновации» необходимо пройти регистрацию на сайте https://openinnovations.ru.

АНО «Сколково Форум» — дочернее общество фонда «Сколково», специализирующееся на организации и проведении технологических мероприятий. В портфолио «Сколково Форум» — формирование программы, организация и проведение таких мероприятий, как стартап-тур «Открытые инновации» — всероссийский проект по поиску перспективных технологических проектов, ежегодный форум «Открытые инновации», являющийся уникальной дискуссионной площадкой для участников инновационной экосистемы, Startup Village — самая масштабная стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических предпринимателей.

Форум «Открытые инновации», проходящий ежегодно с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации, — крупнейшее в России и одно из самых масштабных в мире конгрессно-выставочных мероприятий, демонстрирующее основные тенденции и ключевые достижения в инновационных сферах экономики.

В 2019 году в рамках форума было проведено более 150 деловых сессий, на которых выступили эксперты более чем из 100 стран мира. Общее количество посетителей составило более 20 тыс. человек, включая представителей науки и образования, инвесторов, технологических предпринимателей, представителей инновационной инфраструктуры и корпораций, а также широкий круг представителей государственной власти и журналистов.