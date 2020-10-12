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Форум «Открытые инновации» пройдет в онлайн-формате

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Девятый Международный форум инновационного развития «Открытые инновации» пройдет с 19 по 21 октября в онлайн в формате в связи эпидемиологической ситуацией. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

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«Технологически и визуально трансляция сессий деловой программы Форума будет похожа, скорее, на телемост, чем на конференцию в Zoom с большим количеством окошек. Задавать вопросы спикерам можно будет прямо во время выступлений в специальных чатах», — отметила она.

Участие в форуме бесплатное, для этого необходимо зарегестрироваться на сайте openinnovations.ru. Тем, кто уже оплатил билеты для посещения мероприятия в Технопарке «Сколково», деньги будут возвращены, а регистрация автоматически перейдет в онлайн-режим.

В «Открытых инновациях» традиционно принимают участие ведущие эксперты и бизнесмены, инвесторы и технологические предприниматели, ученые и студенты, представители власти и мировых корпораций. В этом году среди ключевых спикеров вице-президент Google Inc Меир Бранд, директор McKinsey Global Institute Джонатан Ветцель, старший вице-президент Novartis Gene Therapies Лиза Дешам, сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глобальный клинический руководитель AstraZeneca Йохан Векеманс, генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, основатель Parley for the Oceans Сирил Гэтч и другие эксперты.

8 октября сообщалось, что тема форума в 2020 году — «New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?». Участники форума планируют обсудить влияние социальной и экономической изоляции во время пандемии на развитие технологий в постковидном мире, а также возникновение новых сценариев и платформ взаимодействия бизнеса, правительств и общества в глобальном масштабе.

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