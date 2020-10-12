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Путин назвал St. Peterburg Open праздником для любителей тенниса
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Путин назвал St. Peterburg Open праздником для любителей тенниса

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей теннисного турнира St. Peterburg Open. Приветственную телеграмму опубликовала в понедельник, 12 октября, пресс-служба Кремля.

«Уверен, что и нынешние соревнования пройдут успешно, оставят у участников и гостей яркие, незабываемые впечатления», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что турнир, в котором принимают участие как звезды, так и начинающие спортсмены, уже много лет становится праздником для любителей тенниса.

Турнир St. Peterburg Open проводится в Санкт-Петербурге с 1995 года. В 2020 году получил категорию ATP 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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