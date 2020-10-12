Кабмин усовершенствовал механизм поддержки промышленных инноваций

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о совершенствовании механизма поддержки инноваций в промышленности, сообщается на сайте кабмина 12 октября.

«Механизм поддержки организаций, реализующих инновационные проекты в приоритетных отраслях промышленности, будет усовершенствован. <...> Речь идет о субсидировании части затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее субсидии были доступны только по факту выполнения работ, теперь же их можно получить авансом.

Средства можно будет направить на выплату зарплат, закупку оборудования, аренду помещений, регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и другие цели. Конечным результатом при этом должен стать запуск инновационного продукта в серийное производство.

Всего на эти цели с 2020 по 2022 год планируется выделить порядка 28,7 млрд рублей. «Решение простимулирует технологическое развитие, позволит укрепить экспортный потенциал российской промышленности и повысить ее конкурентоспособность», — подчеркивается в правительственном сообщении.

Отмечается, что перечень современных технологий, на которые распространяется мера поддержки, сформирует межведомственная комиссия. Она же установит предельный размер субсидии для приоритетных отраслей промышленности. Получателей выплат определят на конкурсной основе.

Ранее, 10 сентября, «Известия» писали о том, что на совещании у вице-премьера Юрия Борисова было принято решение о выделении помощи в размере 5,3 млрд рублей производителям импортозамещающей продукции, а также на модернизацию регионами промышленных предприятий и субсидированные кредиты. Таким образом правительство, перезапуская промышленную политику, поддержит развитие индустриальных парков в России.