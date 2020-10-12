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Главный дирижер Тюменского филармонического оркестра умер от COVID-19

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Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков скончался в возрасте 71 года, ранее у него был выявлен коронавирус. Об этом сообщил пианист Денис Мацуев в понедельник, 12 октября.

«Ушел из жизни великолепный маэстро Евгений Иванович Шестаков, с которым мы очень много лет дружили и выступали вместе <...> Злополучный коронавирус, который не щадит никого», — написал Мацуев в Instagram.

Музыкант назвал уход Шестакова трагедией для всей русской культуры, культуры Тюмени и Сибири. Мацуев назвал Шестакова «мастером своего дела, со своим почерком, рафинированной техникой, оригинальным прочтением произведений».

У Шестакова остались беременная жена и маленькая дочь.

Евгений Шестаков — заслуженный деятель искусств России. Образование симфонического, оперного дирижера он получил в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.

Худруком и главным дирижером Тюменского государственного симфонического оркестра Шестаков служил с 2015 года. В разные годы он работал художественным руководителем и главным дирижером симфонического оркестра Приморского телевидения и радио, симфонического оркестра Одесской филармонии, а также возглавлял Омский академический симфонический оркестр.

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