Житель Башкирии ударил жену ножом за отказ принять цветы и подарок

В Башкирии мужчина напал на жену с ножом за отказ принять цветы и подарок, которые он купил, чтобы помириться с ней после расставания. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел в общежитии в Белорецком районе. В правоохранительные органы поступило обращение о ранении 43-летней женщины. Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили следы крови на полу общежития, а также лепестки роз. Пострадавшую экстренно госпитализировали.

Оперативники выяснили, что нападение на женщину совершил ее 51-летний муж. Его задержали, на допросе он признался в содеянном.

Мужчина рассказал следователям, что супруга узнала о его измене и выгнала его. Спустя два месяца он захотел помириться с ней и купил букет роз и золотое кольцо. Женщина же не захотела впустить его и с порога набросилась на него со скалкой. После этого мужчина пошел в магазин, купил нож, вернулся и ударил им супругу в живот, уточняет телеканал «360». На крики выбежали соседи, которые и спасли женщину, вызвав скорую и полицию.

В МВД отметили, что в настоящее время женщина находится под присмотром врачей, а ее муж заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как пишет сайт kp.ru со ссылкой на источник, в 2018 году мужчина уже был судим за дачу взятки должностному лицу, поэтому избежать реального тюремного срока ему не удастся.

11 октября сообщалось, что мужчина скончался в результате нападения неизвестного с ножом в столичном районе Некрасовка.