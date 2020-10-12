В США задержан 11-летний угонщик школьного автобуса

В Батон-Руже (штат Луизиана, США) 11-летний мальчик угнал школьный автобус. Ребенка удалось задержать только после аварии.

Инцидент произошел утром 11 октября, передает WBRZ. Погоня длилась около получаса, пока автобус не врезался в газопровод. Жертв и разрушений в результате инцидента не было, сообщили в полиции.

Мальчика доставили в полицейский участок. Ему предъявили несколько обвинений, включая угон транспортного средства и попытку его умышленного уничтожения, после чего поместили под стражу в центр содержания несовершеннолетних

В конце сентября в Нижнем Новгороде двум 17-летним подросткам предъявили обвинение в избиении таксиста до смерти. По версии следствия, 30 августа они избили мужчину, забрали автомобиль и уехали на нем. Пострадавший позже скончался от полученных травм, а машину угонщики разбили в ДТП.