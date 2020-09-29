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Двух подростков обвинили в избиении таксиста до смерти в Нижнем Новгороде

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Двоих подростков обвинили в избиении таксиста в Нижнем Новгороде. Пострадавший скончался от полученных травм, сообщило региональное управление Следственного комитета во вторник, 29 сентября.

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Инцидент произошел утром 30 августа. Нетрезвые 17-летние юноши напали на таксиста около Автозаводского универмага, избили его и угнали машину. Попав в ДТП, они бросили автомобиль.

52-летний потерпевший умер в больнице 8 сентября.

В отношении несовершеннолетних возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Оно соединено в одно производство с делом об угоне, возбужденном ранее.

Обоим предъявлено обвинение, следствие собирается ходатайствовать об аресте.

Ранее в сентябре суд в Златоусте (Челябинская область) признал семерых несовершеннолетних виновными в мошенничестве и многочисленных кражах. Они воровали продукты из сетевых магазинов, в том числе по ночам, выбивая окна и выламывая двери. Всем осужденным от 14 до 17 лет, большинство из них — дети из благополучных семей, которые совершали преступления за компанию. Один из фигурантов, ранее судимый за аналогичные преступления, приговорен к 2,5 года лишения свободы, остальные получили штрафы и обязательные работы.

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