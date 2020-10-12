В Госдуме предложили изменить норму о возмещении ущерба в ДТП

В России предлагают запретить перепродавать возмещение ущерба в ДТП, чтобы этим не пользовались мошенники. Как выяснили «Известия», такую поправку в Гражданский кодекс намерены внести депутаты Госдумы от «Единой России».

По их словам, известны уже сотни случаев обмана россиян, которые получили бы от страховой гораздо больше средств, если бы требовали возмещение сами, а не отдавали эту возможность юристам. В Российском союзе автостраховщиков проблему признают и законопроект поддерживают.

А вот юристы считают, что эту инициативу пролоббировали страховые компании, чтобы исключить посредников с рынка и занижать суммы выплат гражданам, которые не сумеют отстоять свои права.