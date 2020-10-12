На севере Амурской области прошел первый снег

В минувшие выходные в Амурской области выпал первый снег. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Наиболее количество осадков зарегистрировано в Магдагачинском районе, где за минувшие сутки выпала месячная норма снега — около 3 см. Кроме того, высота сугробов достигла отметки в 16 см в селе Джалинда Сковородинского района.

Отмечается, что снег в начале-середине октября является обычным явлением для севера Амурской области. По словам синоптиков, мороз и снег обычно приходят в регион из Якутии.

6 октября сообщалось, что пeрвый снeг выпaл утрoм во втoрник во всeх рaйонах Крaсноярска. Снeг зaсыпал крoны дeревьев, крыши дoмов и здaний и кaпоты aвтомобилей по всeму гoроду, при этoм тeмпература дeржится в рaйоне нуля грaдусов, нaледи на дoрогах нeт.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет истории метеонаблюдений.