Актриса из «бондианы» Маргарет Нолан скончалась в возрасте 76 лет

Актриса Маргарет Нолан, наиболее известная по роли в фильме о британском шпионе Джеймсе Бонде «Голдфингер», скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщил на своей странице в Twitter британский режиссер Эдгар Райт.

Как пишет издание The Mirror, сын актрисы, Оскар Дикс, также подтвердил, что она скончалась 5 октября. Райт в своем сообщении назвал Нолан великолепной и перечислил ее наиболее известные проекты.

Маргарет Нолан снялась в эпизодической роли в третьем фильме про Бонда — массажистки Динк из отеля Fontainebleau Miami Beach Hotel. Однако она также стала моделью для иконического образа «золотой девушки» в заставке шпионского боевика.

Свою карьеру Нолан начала в 1960-х годах, когда стала манекенщицей и фотомоделью. Изначально она снималась в откровенных фотосессиях под псевдонимом Вики Кеннеди, от которого отказалась, когда получила первое приглашение в кино.