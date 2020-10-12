Не менее 16 человек погибли в Бурунди по пути со свадебной церемонии

Не менее 16 человек погибли, 55 пострадали в результате падения грузовика в реку в Бурунди. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло вечером в субботу, 10 октября, в провинции Макамба. Грузовик, который вез людей со свадебной церемонии, пытался проехать деревянный мост. Сооружение не выдержало веса машины и обрушилось, в результате чего грузовой автомобиль упал в реку, отмечает сайт aif.ru.

В результате ДТП 16 человек погибли, 55 получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали, водитель транспортного средства сбежал после случившегося. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, отмечает REGNUM.

9 октября сообщалось, что молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы в американском штате Колорадо.