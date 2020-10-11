Камера сняла смертельное ДТП со «скорой» в Москве

Момент смертельной аварии с участием «скорой» в Москве на Кутузовском проспекте, произошедшей вечером в воскресенье, 11 октября, сняла камера видеорегистратора.

На кадрах видно, как водитель BMW пошел на обгон. Вклинившись перед одним из автомобилей, не соблюдая дистанцию, и через полосу направился к разделительной полосе. В это время по ней в противоположном направлении двигалась «скорая». В результате иномарка и столкнулась с машиной медиков лоб в лоб, задев еще несколько автомобилей.

Водитель BMW погиб на месте, еще три человека, включая водителя скорой пострадали. На месте ДТП работают правоохранители.