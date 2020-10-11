На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП, сообщает 11 октября корреспондент «Известий» с места событий. По предварительным данным, погиб один человек.

Как сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале, в районе дома 48 произошло лобовое столкновение автомобиля BMW с каретой скорой помощи, которая ехала на вызов.

Портал «Говорит Москва» уточняет, что иномарка потеряла управление при обгоне и выехала на встречную полосу. От удара кузов BMW деформировался и водителя зажало в салоне. При этом он задел еще несколько автомобилей.

По информации РЕН ТВ, водитель BMW погиб, а 52-летний водитель «скорой» пострадал.