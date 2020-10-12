Мошенники научились использовать метаданные для обмана россиян

Почтовые сервисы Gmail, «Яндекс.Почта» и Mail.ru, а также облачные хранилища «Яндекс.Диск», Google Drive и Mega.nz при пересылке файлов полностью сохраняют данные о фото, видео и документах (геометку, сведения об авторе и т.д.), говорится в исследовании Digital Security (есть у «Известий»). В мессенджерах Telegram, What's App и Viber передаются метаданные только если пересылать фото и видео как вложение.

«Накопленный массив метаданных файлов, исходящий от одного человека, может косвенно его охарактеризовать. При этом чем больше накопленный массив, тем точнее будет характеристика. Этим могут пользоваться, в том числе, злоумышленники, применяющие методы «социальной инженерии», а также организаторы спам-рассылок и звонков», — заявил «Известиям» врио директора Департамента информационной безопасности Министерства цифрового развития Дмитрий Реуцкий.



Он привел пример: метаданные фотографии хранят огромное количество технической информации, в том числе — об устройстве, на котором она сделана, дату снимка и его координаты. Таким образом, имея ряд изображений, сделанных одним и тем же человеком, можно узнать о наличии у него дорогостоящей фототехники, когда и в каких странах или городах он был, не анализируя сами изображения, пояснил Дмитрий Реуцкий.



В последние полтора года в России участились случаи кражи денег у граждан с использованием методов социальной инженерии. Телефонные мошенники для повышения доверия потенциальной жертвы используют информацию о человеке, а том числе — собранную из открытых источников.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фокус на расстоянии: россиян предупредили об опасности метаданных