Баскетболисты «Зенита» ушли на карантин из-за случаев COVID-19 в команде

Баскетболисты петербургской команды «Зенит» ушли на карантин из-за случаев коронавируса в команде. Об этом сообщается на сайте клуба в воскресенье, 11 октября.

По данным пресс-службы «Зенита», очередное тестирование на COVID-19 методом ПЦР выявило положительные тесты еще у двоих игроков и трех тренеров основной команды. Остальная часть команды будет проходить ПЦР-обследование ежедневно.

Всего на данный момент в основной команде клуба положительные результаты тестов на наличие этой инфекции выявлены у шестерых игроков, трех тренеров и одного массажиста. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

«В виду сложившейся ситуации тренировочный процесс основной команды приостановлен во избежание дальнейшего распространения вирусной инфекции. Все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба», — говорится в пресс-релизе.

Накануне пресс-служба команды сообщала о положительных результатах тестов у баскетболистов Артураса Гудайтиса, Владислава Трушкина, Остина Холлинза, Антона Пушкова и массажиста Андрея Козлова.

На 13 октября у «Зенита» запланирована гостевая игра Евролиги с испанской «Басконией», 15 октября — с «Валенсией».

По данным на 11 октября, в России за весь период эпидемии выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За всё время зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 442 человека.

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