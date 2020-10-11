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В Минске силовики применили светошумовые гранаты против протестующих

В Минске против протестующих применили водометы

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В Минске силовики применили водометы и светошумовые гранаты для разгона протестующих, которые шли от Дворца спорта в сторону проспекта Независимости. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает корреспондент «Известий».

Столкновения начались у стелы «Минск — город-герой». Позже работающие водометы были замечены на пересечения проспекта Победителей и улицы Немиги. Также протестующих разгоняли с помощью этой техники на Пушкинской площади.

Ранее во время протестов в белорусской столице были задержаны четыре корреспондента ТАСС, три журналиста агентства «БелаПАН», а также сотрудники других изданий.

4 октября стало известно, что протестующие в Минске вывели из строя один из водометов. К машине подбежал неизвестный мужчина и что-то выломал из конструкции автомобиля, после чего вода уже не полилась и автомобиль покинул улицу.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

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