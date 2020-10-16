Дороже денег: как не прогореть на носорогах

Джон Хьюм — владелец крупнейшего в мире ранчо, на котором три десятка лет разводят белых носорогов. За последние годы ему удалось увеличить поголовье животных, находящихся на грани вымирания, более чем на тысячу особей. Он решил побороть браконьерство, насытив рынок ценным товаром — рогами, из-за которых убивают носорогов и которые стоят дороже золота. Во что вылилась необычная бизнес-идея — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Джон — уроженец Южной Родезии, бывшей британской колонии, ныне находящейся на территории Зимбабве. В 1970-х он решил эмигрировать — после кровавой партизанской войны и отстранения от власти белого меньшинства выстраивать свой бизнес в стране стало рискованно
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Пожив какое-то время в США и Австралии, он в конце концов обосновался в Южной Африке. Здесь он основал ряд курортов, которые приносили хороший доход. В начале 1990-х Джон задумался о том, чем будет заниматься на пенсии, и основал свое последнее предприятие — сафари-парк
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Предприниматель закупил буйволов, импал, фламинго, носорогов и других эндемичных животных. Парк стал приносить хороший доход. Столкнувшись напрямую с носорогами, которых он раньше видел пару раз издалека, а теперь разводил у себя на заднем дворе, он буквально влюбился в этих животных. А изучив детально вопрос о ситуации с редким видом животных, который истребляли из-за рогов и который находится на грани вымирания, подумал, что можно сделать для его сохранения
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Один грамм носорожьего рога стоит дороже грамма золота или кокаина. Почему бы не выращивать носорогов и не спиливать рога у живых животных — это позволит сохранить им жизнь, создать конкуренцию браконьерам и сделать их деятельность невыгодной, а кроме того, заработать гораздо больше, чем на сафари
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Выяснилось, что разводить носорогов в неволе довольно легко. И, что еще важнее, рога можно собирать у живых животных безболезненно и безопасно, хотя и под общим наркозом. В соответствии с законом, принятым в ЮАР в 1991 году, землевладельцы имеют право содержать на своих участках диких животных. Бизнес-идея Джона была очень проста — сделать так, чтобы живые носороги стали более ценными, чем мертвые
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Для этого надо было разводить носорогов, каждые 2–3 года спиливать у них рога, что сопоставимо по воздействию на организм со стрижкой ногтей, продавать их и вкладывать деньги в уход за животными и их разведение
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Таким образом можно удовлетворить огромный спрос, особенно в Азии, на редкий и ценный материал, который используется для изготовления лекарств и украшений
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Предприниматель был уверен — если он сможет насытить рынок ценным товаром, то браконьеры исчезнут. «Ни одно животное, которое успешно разводится в неволе, никогда не вымрет, — говорит Джон. — Такого просто не бывает». Его не остановило даже то, что Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), запрещает любую международную торговлю рогом носорога. В 2009 году правительство ЮАР объявило мораторий и на внутреннюю торговлю. До этого она была легальной и слабо регулировалась, поэтому часть товара уходила из страны на черный рынок
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Фото: Getty Images/Leon Neal
По мере того как стадо предпринимателя увеличивалось, его средства таяли на глазах. Больших издержек потребовал дорогостоящий судебный процесс против властей, победа в котором не принесла облегчения — суд признал, что чиновники не провели необходимые консультации по этому вопросу
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Кроме того, внутренний рынок стал жестко регулироваться, и оформление одного разрешения на продажу товара растягивалось на несколько месяцев
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Фото: Getty Images/Leon Neal
В сложившейся ситуации браконьеры объявили владельцам носорогов настоящую войну. Джону пришлось вложить огромные средства в оснащение ранчо высокотехнологичной системой безопасности и датчиками движения. Когда они срабатывают, вооруженное подразделение быстрого реагирования окружает опасный объект и блокирует его. Кроме того, на ранчо круглосуточно работает отряд охраны с собаками, а неподалеку дежурит частный вертолет. Всё это обходится ежемесячно в сумму, эквивалентную 30 млн рублей
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Сегодня у Хьюма более 1,6 тыс. белых носорогов и около трех десятков беременных самок одновременно, что увеличивает его стадо с каждым днем. Его пастбища занимают 8 га, он называет свое предприятие «самой успешной в мире программой разведения носорогов». Все спиленные на его ранчо рога имеют ДНК-паспорт и хранятся в отделениях банков по всей ЮАР, их общая масса достигла уже 6,5 т. А сам бизнесмен находится на грани банкротства. Единственная его надежда — изменение законодательства, которое позволит реализовать накопленные ценности
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