Дороже денег: как не прогореть на носорогах

Предприниматель был уверен — если он сможет насытить рынок ценным товаром, то браконьеры исчезнут. «Ни одно животное, которое успешно разводится в неволе, никогда не вымрет, — говорит Джон. — Такого просто не бывает». Его не остановило даже то, что Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), запрещает любую международную торговлю рогом носорога. В 2009 году правительство ЮАР объявило мораторий и на внутреннюю торговлю. До этого она была легальной и слабо регулировалась, поэтому часть товара уходила из страны на черный рынок