Время подъема: как дойти в школу за пять часов

Айт Схир — берберская деревня, затерянная среди горных хребтов Высокого Атласа. Чтобы добраться сюда, надо ехать десять часов от марокканской Касабланки, а затем пять часов идти пешком потаенными тропами в сопровождении местного гида и мулов, которые несут поклажу. Как живет сообщество, не тронутое цивилизацией, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
В деревне, расположенной на горе, на высоте 1780 метров над уровнем моря, всего 16 домов. Редких путников здесь встречают мятным чаем и финиками с молоком
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
Берберы — представители коренного населения Северной Африки — зарабатывают на жизнь сельским хозяйством, производством и продажей оливкового масла и меда, изготовлением керамики
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
В деревне нет электричества и воды
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
В холодное время года очаг разводят прямо в доме, чтобы согреться и приготовить пищу
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
Воду из ближайшего источника доставляют на мулах. Путь занимает не менее четырех часов, иногда животные не выдерживают
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
Ходить за водой приходится достаточно часто, носить много, чтобы хватило на всё — попить, приготовить еду, помыться, сделать уборку, напоить животных, полить растения
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
Хранят воду в контейнерах во дворе, рядом со съестными припасами
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
Готовят женщины в традиционных уличных печах, хлеб выпекают самостоятельно
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
Школ в Айт Схире тоже нет. Местные дети ходят учиться в Тильми — соседнюю деревню, дорога до которой занимает пять часов
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
Все перемещения между деревнями совершаются пешим ходом. Единственный грузовой транспорт — мулы. Остальные средства передвижения по местным каменистым дорогам не проедут
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
20-летняя Бари Мумуш недавно родила. Всё прошло благополучно, однако если у роженицы что-то пойдет не так, заболеют дети или пожилые родственники, помощи ждать неоткуда — медиков поблизости нет. Один из местных жителей недавно умер, не получив медицинской помощи, после того как заблудился в горах по дороге домой и сильно заболел
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
В последнее время самые продвинутые берберы начали приобщать детей к достижениям цивилизации
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Фото: REUTERS/Youssef Boudlal
Тем более что в сельскохозяйственной деятельности наметился серьезный спад — глобальное потепление, экстремальные погодные колебания, эрозия почв, наводнения и оползни губят урожай, и выживать за счет натурального хозяйства становится всё сложнее
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