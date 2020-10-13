Время подъема: как дойти в школу за пять часов

20-летняя Бари Мумуш недавно родила. Всё прошло благополучно, однако если у роженицы что-то пойдет не так, заболеют дети или пожилые родственники, помощи ждать неоткуда — медиков поблизости нет. Один из местных жителей недавно умер, не получив медицинской помощи, после того как заблудился в горах по дороге домой и сильно заболел