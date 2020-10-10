Маленькая война: почему вымирают пигмеи

Бамбути — один из старейших коренных народов Центральной Африки. На протяжении тысячелетий представители этой подгруппы пигмеев жили в лесах на территории современного Конго, где добывали себе пропитание, охотясь на диких животных, птиц и собирая съедобные плоды, коренья, орехи. Обитателей острова Иджви, расположенного посреди озера Киву, обошли стороной события Великой африканской войны, начавшейся в конце XX века и унесшей миллионы жизней. Губительным для них стал наплыв переселенцев: бамбути были вытеснены со своих земель, их культура оказалась на грани вымирания. Как они пытаются выживать — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
Бамбути рассказывают, что их изгнание из лесов и передача большинства земель бахаву — одному из народов банту — начались в 1980-х. Новые землевладельцы начали активно развивать сельское хозяйство и строить свои жилища
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
Бамбути, вытесненные из привычных условий, не имеющие ни образования, ни опыта выживания в чуждой среде, оказались на грани вымирания
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
Быстрорастущее и активно развивающееся сообщество бахаву уже составляет 95% населения острова, на котором насчитывается 280 тыс. жителей
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
К пигмеям землевладельцы-бахаву относятся не лучшим образом
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
45-летняя Хабимана одна растит четверых дочерей, ее муж умер от малярии в 2014 году
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
Женщина работает на прополке полей у состоятельного бизнесмена-бахаву, который в настоящее время строит новый отель на побережье. Она зарабатывает втрое меньше других рабочих и вынуждена продавать на рынке керамику, чтобы свести концы с концами. «Я привыкла к этому, — говорит Хабимана. — С нами обращаются как с недочеловеками...»
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
10-летняя работница обрабатывает землю бахаву
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
У 36-летней Мвеньези нет возможности отвезти своего ребенка, страдающего лихорадкой, на лечение в больницу. Поэтому он весь покрыт шрамами — следами от кровопусканий, которыми пигмеи пытаются вылечить большинство болезней
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
23-летний Ахади вручную переносит камни, предназначенные для строительства отеля. Он зарабатывает 46 центов (около 35 рублей) в день
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
Между землевладельцами и рабочими-пигмеями постоянно возникают споры о размере заработной платы
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
Адольфина Бьяйвува Мули, местная правозащитница, говорит, что нехватка земли — главная причина всех бед бамбути
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
С 2013 года никакого прогресса в переговорах пигмеев с властями не достигнуто. Их обвиняют в том, что они сами продали свою землю, и с этим уже ничего нельзя сделать
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Фото: REUTERS/Therese Di Campo
Парламент Конго впервые обсудил закон о защите прав пигмеев еще в 2007 году, однако их положение так и не изменилось. «Нас не больше 7 тыс. человек на острове, мы переселены на невозделываемые земли и разбросаны по побережью в импровизированных лагерях на окраинах деревень, в полной нищете», — говорит глава сообщества пигмеев Иджви Чарльз Ливингстон
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