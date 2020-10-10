Маленькая война: почему вымирают пигмеи

Бамбути — один из старейших коренных народов Центральной Африки. На протяжении тысячелетий представители этой подгруппы пигмеев жили в лесах на территории современного Конго, где добывали себе пропитание, охотясь на диких животных, птиц и собирая съедобные плоды, коренья, орехи. Обитателей острова Иджви, расположенного посреди озера Киву, обошли стороной события Великой африканской войны, начавшейся в конце XX века и унесшей миллионы жизней. Губительным для них стал наплыв переселенцев: бамбути были вытеснены со своих земель, их культура оказалась на грани вымирания. Как они пытаются выживать — в фотогалерее «Известий»