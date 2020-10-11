У футбольного судьи Москалева обнаружили коронавирус

Футбольный судья Владимир Москалев подтвердил, что у него обнаружен коронавирус. О положительный результатах теста на COVID-19 он сообщил «Спорт-экспресс» 11 октября.

«Это стало большой неожиданностью, так как у меня не было температуры и других симптомов, хотя сейчас чувствую небольшую слабость и изменение обоняния. О результатах теста я немедленно сообщил в Российский футбольный союз и перешел на режим самоизоляции», — рассказал он.

Также арбитр отметил, что положительный результат теста оказался и у его помощника Алексея Ширяева. По его словам, у того немного повышена температура, но общее самочувствие хорошее. Второй помощник судьи, Дмитрий Жвакин, ожидает результатов теста.

9 октября «Спорт-экспресс» сообщил, что COVID-19 заразился другой арбитр РФС, Сергей Карасев.