В Минске снизили скорость мобильного интернета по решению госорганов

Белорусский оператор связи А1 сообщил, что снижает скорость мобильного интернета в Минске по требованию госорганов.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — говорится в Twitter оператора 11 октября.

Также представители оператора отметили, что о восстановлении доступа будет сообщено дополнительно.

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