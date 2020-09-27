В Минске снизили скорость мобильного интернета

Операторы начали снижать скорость мобильного интернета в Минске по требованию государственных органов. Об этом сообщил в воскресенье, 27 сентября, белорусский оператор связи А1.

«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — предупредил оператор на своей странице в Twitter.

В Минске принимаются меры в связи с проведением несанкционированной акции оппозиции. Милиция белорусской столицы приняла меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро. В центре мегаполиса закрыто семь станций метрополитена, поезда проходят их без остановок.

Накануне из-за проведения несанкционированных мероприятий была закрыта станция метро «Площадь Победы» в центре Минска.

Массовые протестные акции не прекращаются в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.