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В Минске снизили скорость мобильного интернета

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Операторы начали снижать скорость мобильного интернета в Минске по требованию государственных органов. Об этом сообщил в воскресенье, 27 сентября, белорусский оператор связи А1.

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«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — предупредил оператор на своей странице в Twitter.

В Минске принимаются меры в связи с проведением несанкционированной акции оппозиции. Милиция белорусской столицы приняла меры по ограничению движения транспорта, в том числе метро. В центре мегаполиса закрыто семь станций метрополитена, поезда проходят их без остановок.

Накануне из-за проведения несанкционированных мероприятий была закрыта станция метро «Площадь Победы» в центре Минска.

Массовые протестные акции не прекращаются в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.

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