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Пьяную девочку нашли на детской площадке в Апатитах

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Прокуратура начала проверку информации о госпитализации несовершеннолетней в медицинское учреждение с признаками алкогольного отравления. Пьяную 12-летнюю девочку обнаружили местные жители на детской площадке в Апатитах минувшим вечером. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки, передает ИА «Би-порт».

«Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее на Ямале восьмилетний ребенок погиб после употребления алкоголя. Мальчик остался в квартире один и употребил водку, которую по неосторожности оставил отец. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.

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