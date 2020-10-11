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Власти Москвы проконтролируют перевод части сотрудников на удаленку

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В Москве назвали варианты борьбы с распространением коронавируса. Благоприятный исход, когда предприятия и ни одна из сфер экономики не закрывается. В таком случае работодатели должны исполнить предписание о переводе на дистанционную работу. В мэрии будут контролировать исполнение требования. Ранее власти города обязали предприятия обязали перевести 30% сотрудников на удалёнку. Также в столичной мэрии сообщили, что вакцинация от COVID-19 начнётся через несколько недель.

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