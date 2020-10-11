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Председатель совета директоров «Уфы» оценил назначение Рахимова

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Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов 11 октября прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

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«Переговоры с Рахимовым начались в тот же день, когда поняли, что Вадим Евсеев настроен перейти на другую работу. Других кандидатур мы не рассматривали — вели разговор только с Рашидом Маматкуловичем. Раньше мы брали молодого тренера, которому было что доказывать. А сейчас молодежи нужен такой авторитетный, опытный «дядька». Он — опытный и достаточно строгий тренер», — приводит слова Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Мурзагулов отметил, что в конце прошлого сезона команда «сильно просела» из-за коронавируса и сейчас она не может претендовать на еврокубки. Поэтому будет приглашен отдельный тренер по физподготовке, а также европейский специалист, который будет заниматься тактикой.

Кроме этого, корреспондент «Спорт-Экспресс» поинтересовался, есть ли уже решения о покупке игроков. Мурзагулов отметил, что руководство ФК советовалось по этому поводу с Рахимовым еще до его прихода.

«Имен называть не буду, но это были игроки, которые нам казались усилением. Сейчас работаем в этом направлении. Думаю, в ближайшие несколько дней будет реальное усиление. Это будут опытные футболисты. Слава богу, у нас закончились беды с финансированием, поэтому действительно можем думать в этом направлении», — добавил Мурзагулов.

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в разговоре с журналистами «Спорт-Экспресс» отметил, что у Рахимова на посту задача одна — выйти из положения, в котором находится клуб.

20 сентября московский ЦСКА обыграл «Уфу» в матче восьмого тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Москвичам удалось добиться победы над командой из Башкортостана впервые за два года.

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