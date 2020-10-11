Четыре человека погибло в ДТП в Вологодской области

Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Вологодской области в ночь на воскресенье, 11 октября.

Инцидент произошел на 490 км трассы Москва-Архангельск. В Сокольском районе столкнулись Subaru Impreza и ВАЗ-2114, в результате чего погибли четыре человека.

Еще один пострадавший получил травмы и был госпитализирован центральную районную больницу. По предварительным данным, несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

10 октября сообщалось, что пожилая жительница Кабардино-Балкарии погибла под колесами автомобиля ДПС, следователи проводят проверку.

В СК уточнили, что в ходе проверки действиям инспектора ДПС, управлявшего машиной, будет дана оценка по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ.