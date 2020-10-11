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Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у мужчин и женщин

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Реакции у мужчин и женщин на вакцину от коронавируса «Спутник V» проявляются одинаково, но статистически достоверные данные будет доступны только после завершения пострегистрационных испытаний. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

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По его словам, он «не замечал» разницы в реакции на препарат у мужчин и женщин.

«Когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу», — сказал Гинцбург.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тыс. добровольцев, 10 тыс. из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

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