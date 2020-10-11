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Пять человек погибли в результате обстрела города Гянджа в Азербайджане
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Пять человек погибли в результате обстрела города Гянджа в Азербайджане

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Ракета попала в жилое здание в азербайджанском городе Гянджа, в результате погибли не менее пяти человек. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

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Отмечается, что жилое здание разрушено полностью, тела погибших извлекли из-под завалов. По данным ведомства, еще 17 человек получили ранения. На месте работают спасатели.

Вместе с тем Генпрокуратура Азербайджана сообщает о 28 пострадавших в результате ракетного обстрела.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Гянджа подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Стороны несут потери среди военных и гражданского населения. Они возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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