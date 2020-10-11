Эксперт назвал причины для замены старой сим-карты на новую

Обновлять сим-карту необходимо один-два раза в год. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По его словам, основанием для замены сим-карты является ухудшение связи. Многие винят в этом свои телефона, однако проблема может скрываться в «симке».

Также внимание стоит обратить на сим-карту, если она не поддерживает сеть 4G, так как именно эта сеть максимально подходит для просмотра видео и общения в видео-чатах, что может существенно сказываться на функциональности гаджета.

Кроме того, эксперт призвал сменить сим-карту, если на ней исчерпан лимит для хранения контактов, что может говорить о старой версии «симки», которая имеет меньший объем памяти. Отмечается, что для замены не обязательно менять тариф или номер телефона.

В сентябре сообщалось, что операторов сотовой связи обяжут предоставлять информацию о замене сим-карт в банки. Соответствующий закон планируется во втором чтении принять в осеннюю сессию.